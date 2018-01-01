أبراج يوم الخميس 2018/3/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٩/ ٣: دقة بالامور ذكي ديبلوماسي ناجح بالعمل يتعامل بمهارة بالتحدث يحب النظام والترتيب، يحب عائلته احيانا يشعر بالاختلاف عن الاخرين، مستوى جديد لم يتم تحقيقه من قبل، سنة ٢٠١٨ وقوع بالتغيير تحسن بالمال إجاز سريع، تغيير جذري على مستوى الفكر والاوراق وللبعض خطبة وزواج وشراء بيت وانتقال تساعدك هذه السنة على صعيد ميراث

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تضطر لأخذ مكان شخص ما وتعمل عمل إضافي، تفاجئ المحيط بعصبيتك وتسرعك وردات فعلك، لا تعصب وانجز ما تستطيع كي لا تترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي او سلبي، صباح تجتاز المرحلة انتبه لصحتك، الصراع مفتوح حافظ على السلام، عمل في اكثر من مكان انجازات كثيرة

الثور: تشعر بقوة الحظ، ترغب بإقامة علاقات اجتماعية بفضل عفويتك لا يصعب عليك اي شيء تتقدم على منافسيك تتوفر لك التسهيلات يوم إيجابي ويساعدك على البهجة والانشراح والحظ، حظ مالي وعاطفي، تخصص وقت لعائلتك واولادك، الاطلاع على ما يدور في ذهن الاخرين

الجوزاء: تهتم بامور تتعلب بالمنزل او بالعقارات او امر شخصي، لا تفقد السيطرة، تشعر بالاستقرار، لا تفسد النهار بمزاجيتك، خبر سار يعوض ما فات، عمل كثير لذا عد للعشرة ولا تفرط بالعتابات لان العتاب يفرق الاحبة، مخاوفك تنتهي مع العائلة، ركز على امر عائلي

السرطان: تجند طاقتك وحقق هدفك وتغير مخططك، افكار جيدة واتصالات حتى تتبادل وجهات النظر، خصوصا في حالة تسمح لك بتفهم الاخرين، اخبار سارة تنتظرك، احتمال موعد مع شخص يترك بصمات في حياتك، لا تتعامل بعقلية كسر العظم لان النشاط لك والحركة لك، رؤية وحكمة وموضوعية وتتكلم كثيرا وتسمع خبرا سارا

الأسد: استفد من الظروف القادمة بالطريق اليك لكن نهارك يحمل لك على وجه العموم بعض الفرص الماليه او تتوصل لاتفاق او تقوم عمليه بيع و شراء اكتتاب عمليه مالية، نظم ماليتك تركز على فرص مالية

العذراء: القمر ببرجك تمارس سحرك على الطرف الاخر، نهار مميز لتعمل تحالفات، تجد اجوبة لاسئلتك، غمامة صيف وزالت وإحياء علاقات عمل مع النافذين لا تفش كل ما تعرفه، تختار المسار الاكثر اندفاعا بتعاملاتك

الميزان: انس التوتر والمخاوف، معنوياتك محبطة، عقوبة او غرامة او تأجيل او تأخير لا تراهن على شيء وكن متيقظ كي لا تقع ضحية لاحد، ممنوع الاحتجاج كن خادى لان الافكار غير واضحة، افتراء غير صحيح احذر المكائد والاسفار

العقرب: يوم جيد وقوي، تراهن لتبني علاقات وصداقات جديدة، نهار مميز لعمل تحالفات واجتماعات، احرص على جعل احلامك حقيقة، النجوم تساعدك وتخدم مصالحك لذلك اقتنص الفرص ووسع دائرة معارفك، تتلقى عروض وتطلب امنية تتحقق وتفرح بوجود احد الاصدقاء لجانبك

القوس: فترة مشحونة بالضغوطات، احتمال تتعرض لمساءلة تضطر لتقديم تقدم تبرير، كن حريص على كل كلمة او موقف تتخذه، الاضواء على مؤهلاتك، حضر جيدا والتزم، ابحث عن فرصة عمل بثقة، طاقتك الروحية تعالج التوتر الموجود عندك، ترغب بادخال تحسين على العمل، تنال رضا المسؤولين وتنتبه لصحتك، لا تنجر وراء التسرع والانفعال

الجدي: نشيط وحازم وجازم ولا يحبطك احد، انت قادر على حل اي مشكلة، انتبه من القيل والقال، نهار فيه انتصارات، مسالة مالية تكلف بها، شيء جيد للعاطفة او الدراسة، تستطيع العبور بين الاشواك لانك تركز على السفريات والاتصالات وعلى قصة تتعلق بالانجازات

الدلو: اهتماماتك بالامور المالية المشتركة، كل ما يتعلق بالحسابات المالية مع شركاء او عمل او قضية تعويض تنتهي لصالحك مع الانتباه للفواتير المستحقة لتكون قادرا على التعويض، تكتشف معلومات جديدة، ترافق مريض

الحوت: يوم صعب، كن هادئ، تنفذ مشكلة مع محيطك، انتبه لامورك العاطفيةوالمهنية، انتبه من تاثيرات سلبية وحاول طي صفحة، الايام كفيلة بحل أي مشكلة، البلبلة لا تجر إلا الفشل، لطف الاجواء ونظم أمورك، لا تعرض لقاءاتك للفشل، لاتحس بالتعاسة او الحزن او القهر، لا تيأس