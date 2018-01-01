بالفيديو: الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية و قطرية شرق دمشق و أنفاق مرعبة

جهينة نيوز

تمكنت القوات السورية خلال تمشيطها مدينة حرستا شرق دمشق من العثور على شبكة أنفاق معقدة تحت الارض تحوي على غرف مجهزة بفتحات تهوية و إنارة و بعضها تم حفره تحت المدارس.

و قد ضبطت القوات السورية ألغام إسرائيلية الصنع و عبوات ناسفة و خوذ و معدات قطرية و كميات هائلة من الاسلحة و الذخائر و عثر أيضاً على سيارات تم حرقها من قبل الارهابيين كي لا تقع بيد الجيش السوري, و ضبط عبوات ناسفة كبيرة كانت تستعمل لتفخيخ الابنية و الانفاق التي سيدخلها الجيش العربي السوري.

و فيما يلي تقرير كامل بالفيديو صورته وكالة سانا السورية: