بالفيديو: الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية و قطرية شرق دمشق و أنفاق مرعبة

الأربعاء, 28 آذار 2018 الساعة 23:53 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

تمكنت القوات السورية خلال تمشيطها مدينة حرستا شرق دمشق من العثور على شبكة أنفاق معقدة تحت الارض تحوي على غرف مجهزة بفتحات تهوية و إنارة و بعضها تم حفره تحت المدارس.

و قد ضبطت القوات السورية ألغام إسرائيلية الصنع و عبوات ناسفة و خوذ و معدات قطرية و كميات هائلة من الاسلحة و الذخائر و عثر أيضاً على سيارات تم حرقها من قبل الارهابيين كي لا تقع بيد الجيش السوري, و ضبط عبوات ناسفة كبيرة كانت تستعمل لتفخيخ الابنية و الانفاق التي سيدخلها الجيش العربي السوري.

و فيما يلي تقرير كامل بالفيديو صورته وكالة سانا السورية:


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