شكوك حول مشاركة نجمي برشلونة أمام إشبيلية

جهينة نيوز

يواجه نادي برشلونة، خطر فقدان اثنين من نجومه في مباراة إشبيلية، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة الـ30 من الليغا.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية إن برشلونة قد يفقد كلا من ليونيل ميسي والحارس أندريه تير شتيغن، في مواجهة إشبيلية، بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا.

وغاب ليونيل ميسي عن مباراتي المنتخب الأرجنتيني الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ويأمل الفريق الطبي لبرشلونة ألا تكون إصابة البرغوث خطيرة.

أما الألماني تير شتيغن، فقد خاض المباراة الأولى للمنتخب الألماني، أمام إسبانيا، وغاب عن مباراة الأمس أمام البرازيل بسبب إصابة عانى منها قبل المباراة.

وقال فالفيردي في تصريحات عن اللاعبين: "لا نعرف طبيعة وضعهما الجسدي، سوف يخضعون هذا الخميس لفحوصات طبية، أنا هادئ وسنرى ما سيحدث".