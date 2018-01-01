الرئيس الفلسطيني يرفض دعوة لزيارة السعودية.. والسبب؟!

هينة نيوز

أفاد مصدر مطلع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض دعوة من المملكة الوهابية السعودية لزيارة الرياض، في محاولة للحد من تداعيات الخلاف مع الجانب الفلسطيني بسبب (صفقة القرن) التي تحاول السعودية تمريرها في الساحة الفلسطينية، وأخذ موافقة الأطراف العربية عليها، دعما للموقف الامريكي الاسرائيلي

وقال المصدر بحسب صحيفة المنار المقدسية أن الرفض الفلسطيني لصفقة تصفية القضية الفلسطينية كاف لافشال الجهود السعودية المتساوقة مع التحركات الأمريكية الاسرائيلية، وأشار المصدر الى أن الرد الفلسطيني على الدعوة السعودية كان الرفض، لافتا الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ أطرافا عربية أن فتح ملف صفقة القرن ومناقشتها في ظل صيغتها الخطيرة، سيكون مرفوضا، وأنه لن يتعامل مع أي جهد عربي في هذا الملف، يذكر أن السعودية ودولا عربية أخرى بينها الامارات تمارس ضغوطا شديدة على القيادة الفلسطينية لحملها على القبول بصفقة القرن الأمريكية