قلق اممي من استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين في كردستان العراق

جهينة نيوز

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين في إقليم كردستان, و ذلك بعد أسابيع على نشر مقاطع فيديو توضح قيام البشمركة بإستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وذكر بيان للبعثة، اليوم الأربعاء "أن الحق في الاحتجاج السلمي هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو حجر الزاوية للديمقراطية، أنه أحد الطرق الهامة المتاحة للجمهور للتعبير عن رأيهم، وبالتالي، فإن السلطات مسؤولة عن ضمان أن يكون هذا الحق محترما ومحميا وأن تكون ممارسته متاحة للمواطنين في أمان وكرامة مع حماية القانون والنظام".

وأضاف البيان "تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في ضمان ممارسة هذا الحق بمسؤولية وقانونية عن طريق الامتناع عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

ورحبت البعثة الأممية بإعلان حكومة إقليم كردستان التحقيق في هذه المزاعم.

وشهدت مدن إقليم كردستان وعلى رأسها العاصمة أربيل خلال الأيام الماضية مظاهرات، مطالبة بدفع مستحقات الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من أربع سنوات