تركيا: إذا لم يمنع العراق نشاط "حزب العمال الكردستاني" فإننا سنفعل ذلك!

جهينة نيوز

أكد مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء ضرورة أن تمنع الدولة العراقية أنشطة "حزب العمال الكردستاني" على أراضيها وإلا فستقوم أنقرة بذلك الدور.

كما شدد مجلس الأمن القومي على أهمية إبعاد "المسلحين الأكراد" الموجودين في منبج شمال سوريا من المنطقة، مهددة باتخاذ ما يلزم.

على صعيد آخر، أعلن المجلس بأن أنقرة تراقب تصرفات اليونان التي "لا تليق بحسن الجوار"، مبينا في السياق أن تركيا لن تتنازل أبدا عن مصالحها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد سيطرة ميليشيا "الجيش الحر"، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين، قبل أن يعلن استعداد الجيش التركي لدخول سنجار في أية لحظة.

وطالب أردوغان الحكومة العراقية بتطهير سنجار من "المسحلين الأكراد"، وإلا فستضطر أنقرة للتدخل.

تجدر الإشارة إلى أن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، أعلن امس الثلاثاء، بدء انسحاب عناصر "حزب العمال الكردستاني" من القضاء بعد وصول الجيش العراقي.

المصدر: الأناضول