خلل بمتاجر وأنظمة "آبل" الإلكترونية

الأربعاء, 28 آذار 2018 الساعة 22:21 | تكنولوجيا, علوم أخرى

خلل بمتاجر وأنظمة

جهينة نيوز:

أكدت شركة "​آبل​" تعطل خدمات متجري "​آب ستور​" و"​آي تيونز​ ستور" وأنظمة أخرى، بعدما اشتكى العديد من العملاء حول العالم بالفعل من عدم قدراتهم على استخدام هذه ​التطبيقات​ أو تسببها في إرسال إشعارات مزعجة.

واشتكى العديد من مستخدمي أجهزة "آبل" ونظام التشغيل "آي أو إس" عبر "تويتر" بسبب تلقيهم رسائل متكررة تقول إن المتجرين غير قادرين على معالجة المشتريات في هذا الوقت حتى رغم عدم محاولتهم إجراء أي معاملة من خلالهما.

ومن بين التطبيقات الأخرى التي تعرضت لهذا الخلل، "آي بوك ستور" و"آي تيونز يو" و"فوليوم بورتشس بروجرام" و"آبل تي في"، حسبما أفادت الشركة في بيان إلكتروني، قبل أن تؤكد في وقت مبكر من صباح الأربعاء تمكنها من معالجة الخطأ.


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