أوبك: نتطلع إلى تعاون "لأمد طويل جدا" مع مصدري النفط الآخرين

جهينة نيوز:

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) اليوم الأربعاء إن المنظمة تتطلع إلى التعاون ”لأمد طويل جدا“ مع مصدري النفط الآخرين.

جاء هذا بتعليق له بمؤتمر للطاقة في بغداد على أنباء الاتفاق الروسي السعودي" تعملا صوب اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي وضعها كبار المصدرين لما يصل إلى 20 عاما"

وقال باركيندو خلال مؤتمر للطاقة في بغداد ”نتطلع إلى تعاون لأمد طويل جدا بين أوبك والدول المنتجة خارجها“.

وتعاونت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، مع أوبك التي تضم 14 عضوا من قبل لكبح الإمدادات وتعزيز الأسعار في فترات شهدت تخمة في معروض الخام، لكن إذا توصل الجانبان إلى اتفاق مدته بين عشرة أعوام و20 عاما فسيكون أمرا غير مسبوق.