"التحالف" يعترف بمقتل 855 مدنيا بالخطأ في غاراته بسوريا والعراق!

جهينة نيوز

اقر "التحالف الدولي" اليوم الاربعاء، بمقتل مئات المدنيين عن طريق الخطأ، في غاراته الجوية وعملياته القتالية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقال "التحالف" في بيان له اليوم الاربعاء، انه "وبناء على المعلومات المتوافرة، يرى مقر العمليات الموحدة، أن ما لا يقل عن 855 شخصا قتلوا بالخطأ جراء ضربات التحالف منذ بداية العملية ضد تنظيم داعش".

وكان ناطق باسم "التحالف"، قال في 7 آذار الماضي، أنه يرفض اتهامات الأمم المتحدة بمقتل 150 شخصا جراء غارة، وقعت يوم 20 آذار 2017 بالقرب من مدرسة في مدينة الرقة بسوريا.

واشار الناطق حينها، إن "الضربة الجوية التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة وقعت مساء 20 آذار 2017، واستنادا إلى المعطيات، بما في ذلك شريط الفيديو، فنحن لا نملك معطيات مؤكدة بأن الضربة أدت إلى ضحايا بين المدنيين"، وكانت سوريا قد اتهمت "التحالف الدولي" بتقويض سيادتها وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيها.

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