تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية حتى العاشرة ليلا

جهينة نيوز

مددت مصر التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة ليلا.

ونفت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بصورة قاطعة، ما نشر وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية.

وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، قال إن الهيئة ومصر لا تريدان من المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية سوى رصد الحقيقة، دون أي تدخل من جانب اللجنة.

وأكد الشريف، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، انتظام العمل في كل اللجان على مستوى الجمهورية بدءا من 9 صباحا، عدا عدد قليل في مدن 6 أكتوبر والشرقية وبنها، واختلفت أسباب التأخير، لكن في المجمل فإن "العملية الانتخابية سارت بانتظام.