أردوغان: لن نتخذ أي إجراء بحق روسيا بسبب قضية «سكريبال»

جهينة نيوز:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتخذ أي إجراء ضد روسيا "بناء على مزاعم" وذلك في إشارة إلى ادعاءات لندن التي تتهم موسكو بالوقوف وراء تسميم العميل السابق، سيرغي سكريبال.

وتأتي تصريحات أردوغان التي أوردتها الصحف التركية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (تركيا عضو فيه منذ 1952) بطرد دبلوماسيين روس بشكل منسق هذا الأسبوع، بسبب مزاعم غير مثبتة ودون أي أسباب وجيهة.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفتا "حريت" و"يني شفق": "نحن لا نعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة لمجرد أن بعض الدول تحركت بناء على مزاعم".

وتابع :"من غير الوارد إطلاقا أن نتدخل ضدهم (الروس)"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين عند عودته من بلغاريا، حيث التقى يوم الاثنين رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.