أنباء عن التوصل إلى صيغة أولية لخروج مسلحي «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

لا تزال المفاوضات مستمرة بين ممثلين عن الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي وقيادة ميليشيات "جيش الإسلام" بخصوص خروج التنظيم من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» تمكنت الأطراف المتفاوضة من التوصل إلى صيغة أولية للاتفاق المقبل، موضحا أنه من المفترض أن تتبلور نتائج المفاوضات في وقت لاحق من اليوم.

وطلبت قيادة "جيش الإسلام" أثناء المفاوضات السماح لمسلحيها بالانسحاب إلى منطقة القلمون عند الحدود السورية اللبنانية، أو إلى محافظة درعا جنوب البلاد، مع احتمال تسوية أوضاع عشرات المسلحين للبقاء في دوما بعد عودة مؤسسات الحكومة إليها.

ومن غير المرجح أن يلجأ الطرفان إلى السيناريو العسكري بخصوص المدينة، بسبب وجود آلاف المخطوفين المحتجزين في معتقلات "جيش الإسلام"، وأكبرها سجن التوبة وفق ماذكرت «روسيا اليوم».

وسبق أن أعلنت هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية أن مسلحي "جيش الإسلام" أعربوا عن استعدادهم لإلقاء السلاح والخروج من دوما، آخر معقل للميليشيات المسلحة في المنطقة، بينما شدد التنظيم المعارض على أن المفاوضات لا تزال جارية دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.