تلقيح أكثر من 50 ألف طفل في الحسكة

جهينة نيوز:

أكملت دائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية بالحسكة اليوم المرحلة الثانية من حملة التلقيح المدرسي التي انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وذكر رئيس دائرة الصحة المدرسية الدكتور خالد الحسين في تصريح صحفي أن فعاليات الحملة شملت نحو 20 ألف تلميذ وتلميذة في الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي و30 ألف في الصف الأول بجميع مدارس التعليم الأساسي بمدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين الحسين أنه جرى خلال الحملة تلقيح تلاميذ الصف الأول بلقاح شلل الأطفال والسحايا واللقاح الثنائي للكزاز والدفتريا في حين تم تلقيح تلاميذ الصف السادس باللقاح الثنائي للكزاز والدفتريا مشيرا إلى أن دائرة الصحة المدرسية ستقوم الأسبوع القادم بتنفيذ حملة توزيع الدواء الطارد للديدان في مدارس التعليم الأساسي كافة.