إيسكو: لا أعلم كيف أنال ثقة زيدان في ريال مدريد

جهينة نيوز:

قدم نجم ريال مدريد، إيسكو، عرضا مميزا، مساء الثلاثاء، مع منتخب إسبانيا أمام نظيره الأرجنتيني في مبارة دولية ودية استعدادا لكأس العالم 2018.

وسجل إيسكو أول هاتريك في مسيرته: (الدقائق 27 و52 و75)، مما خلف نوعا من الراحة في صفوف الجماهير الإسبانية، التي كانت قلقة بسبب تذبذب أداء اللاعب مع النادي الملكي.

وصرح صاحب القميص رقم 22 عقب نهاية المباراة قائلا "في مدريد، لا أحظى بالثقة التي يحتاج إليها اللاعب".

وأضاف "المباريات مع المنتخب الوطني تمنحني الحياة. هنا لدي ثقة المدرب. أريد أن أظهر أنني لاعب جيد".

وتابع "ربما أنا المشكلة في مدريد. لا أعلم كيف أنال ثقة زيدان"، بحسب موقع "سبورت 360" الرياضي.

يشار إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2022 قد شارك في 40 مباراة مع الريال هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 أخرى.