الحرب المستمرة بين غوغل وأوراكل تقترب من النهاية

جهينة نيوز:

قالت محكمة استئناف إن شركة غوغل قد تدفع مليارات الدولارات لنظيرتها "أوراكل" بسبب استخدام شفرة برمجة "جافا" مملوكة لهذه الأخيرة في نظام تشغيل أندرويد.

وحسب ما ذكره موقع "بلومبرغ"، فإن الحرب المستمرة بين غوغل وأوراكل، التي بدأت قبل عدة سنوات، يبدو أنها اقتربت من نهايتها.

وتقول أوراكل إن غوغل استخدمت برمجية "جافا" لتطوير نظامها "أندرويد"، وذكرت أن هذا الأمر يعد انتهاكا صريحا لحقوق النشر.

وقررت المحكمة رفع القضية، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2010، إلى محكمة اتحادية في كاليفورنيا لتحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه غوغل لأوراكل.

وتطالب أوراكل غوغل بدفع ما يناهز 8.8 مليار دولار، في وقت تقول فيه تقارير إعلامية إن المحكمة قد تحكم على غوغل بتعويض مالي أكبر.

وبعد هذا القرار، عبرت غوغل عن خيبة أملها، وقالت إنها تدرس خطواتها التالية في القضية.