ميامي هيت يسحق كافاليرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

جهينة نيوز:

قدم ميامي هيت عرضا قويا ليسحق كليفلاند كافاليرز 98-78 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهذا أقل عدد من النقاط يسجله كافاليرز، الذي بلغ الدور النهائي للمسابقة العام الماضي، خلال مباراة واحدة في الموسم الجاري.

وسجل كيلي أولينيك لاعب ميامي 19 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط في اللقاء، واستحوذ على خمس كرات مرتدة في 25 دقيقة بعد المشاركة كبديل وأضاف جيمس جونسون وجوش ريتشاردسون 15 نقطة لكل منهما للفريق الفائز.

كما ساهم دواين ويد في انتصار هيت وأحرز 12 نقطة ومرر أربع كرات حاسمة كما منع أربع محاولات من المنافس خلال 17 دقيقة فقط وأضاف زميله جوران دراجيتش عشر نقاط.

واكتفى العملاق ليبرون جيمس بتسجيل 18 نقطة لكافاليرز واستحوذ على ست كرات مرتدة كما مرر سبع كرات حاسمة لكنه فقد الكرة بسهولة ست مرات.

وتعرض كيفن لاف لاعب كافاليرز لاحتكاك في مرفق منافسه جوردانميكي في بداية الربع الأول وغادر اللقاء لفترة ثم عاد وسجل نقطة واحدة بينما غاب عن الشوط الثاني.

ومني غولدن ستيت وريورز حامل اللقب بخسارة جديدة وتعثر 92-81 أمام إنديانا بيسرز بعدما سجل الفريق الخاسر 33 نقطة فقط في آخر 24دقيقة.

وخسر وريورز للمباراة الثانية على التوالي في ظل غياب لاعبيه ستيفن كوري وكلاي طومسون وكيفن دورانت ودرايموند جرين.

وتصدر فيكتور أولاديبو قائمة مسجلي النقاط برصيد 24 نقطة لفريقه بيسرز، بينما كان نيك يانغ الأكثر تسجيلا للنقاط في وريورزبر صيد 12 نقطة فقط.