اسرائيل تنشر 100 قناص على الحدود مع غزة وتأمر باستخدام القوة المفرطة

جهينة نيوز:

قصفت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إشعال شبان فلسطينيين النار في آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أنه "ينظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو بالبنية التحتية الأمنية".

في غضون ذلك، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غازي آيسنكوت، أن قواته نشرت أكثر من 100 قناص على الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح أن الجنود لديهم الصلاحيات باستخدام الذخيرة الحية لقمع المظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان "مسيرة العودة".

وأضاف أن هناك "أوامر بأن يتم استخدام الكثير من القوة".