ترامب: هناك «احتمال قوي» بأن تتخلى كوريا الشمالية عن النووي

جهينة نيوز:

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة عن "احتمال قوي" بأن يتخلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أسلحته النووية.

وكان ترامب أعطى موافقته في وقت سابق هذا الشهر على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي الذي قام بزيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى بكين التقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأصبحت عبارة "نزع السلاح النووي"تهيمن على عناوين الصحف في الوقت الذي يقود فيه الرئيس الأميركي جهدا للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامج التسلح النووي الخاص بها.

جاء المسؤولون الكوريون الجنوبيون في البداية ثم لحق بهم المسؤولون الصينيون في الأسابيع الأخيرة، وقالوا إن زعيم كوريا الشمالية أبلغهم أنه "ملتزم بنزع السلاح النووي" في شبه الجزيرة الكورية.

غير أن التزام كيم المعلن بنزع السلاح النووي ليس بالأمرالجديد، بل ومن المرجح ألا يتفق مع توقعات واشنطن.

وتقول كوريا الشمالية منذ فترة طويلة إنها مستعدة للتخلي في نهاية الأمر عن ترسانتها النووية إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من كوريا الجنوبية، وأنهت تحالفها العسكري مع سول الذي يتضمن "مظلة نووية" بالإضافة إلى شروط أخرى.

وفي الوقت نفسه تصر الولايات المتحدة على نزع السلاح النووي الكوري الشمالي والمنشآت اللازمة لصنع تلك الأسلحة بالكامل في أقرب وقت ممكن ووفق ترتيبات يمكن التحقق منها دون إمكانية الرجوع فيها.

وتهدد التفسيرات المتباينة بإفساد المحادثات المحتملة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حتى قبل أن تبدأ.