صفاء سلطان تكشف عن لقطات لأول مرة من «عشاق ومرتزقة»!

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة صفاء سلطان جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، بصور من كواليس أحدث أعمالها الفنية التي تحمل اسم ”عشاق ومرتزقة“.

وحيث ظهرت ”سلطان“ بالصور في بعض المشاهد بكواليس العمل، وعلقت عليها قائلة: ”لقطات من مسلسل.. (عشاق ومرتزقة) تأليف وإخراج الصديق والأخ سامر خضر، وبعدسة المبدع محمد علوان، وبمشاركة عدد من الفنانيين الأردنيين، وقريباً مع الكثير من الفنانيين العرب.. استنونا وادعولنا“.

حيث أن مسلسل ”عشاق ومرتزقة“ من إخراج سامر خضر، وهو من نوعية الدراما العربية الرومانسية التي تدور في إطار مشوق، وتجسد صفاء من خلاله شخصية ”لجين“ بحسب موقع “الوكيل الاخباري “.

الجدير بالذكر أن النجمة السورية صفاء سلطان كان من المفترض أن تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل ”الضاحك الباكي“ مع الفنان نضال الشافعي، والذي يجسد حياة النجم الراحل نجيب الريحاني، ولكنه توقف بسبب التحضيرات، وقد أصدرت ”صفاء“ بيانا خلال الأيام الماضية نفت من خلاله مشاركتها في الجزء العاشر من المسلسل السوري الشهير ”باب الحارة“.