موسكو تنوى العمل مع الصين لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية بالوسائل السلمية

جهينة نيوز

أكدت وزارة الخارجية الروسية ان موسكو تنوي العمل مع الصين لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية بالوسائل السلمية.

ورحبت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم نقلته سبوتنيك بلقاء الرئيس الصيني شى جين بينغ ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون معتبرة ان هذه المباحثات خطوة مهمة لتعزيز المسار الايجابي الذى نلاحظه في الفترة الاخيرة في شبه الجزيرة الكورية وحولها.

وكان الرئيس الصيني جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ناقشا خلال زيارة قام بها الاخير الى بكين على مدى عدة ايام الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية.