الكرملين: روسيا مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات مع جميع الدول بما فيها أمريكا

جهينة نيوز

اكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف استعداد بلاده مواصلة تطوير العلاقات مع جميع الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة بقدر استعداد خصومها أو شركائها لذلك.

واضاف بيسكوف للصحفيين ان الكرملين ليس لديه معلومات ان كانت واشنطن مستعدة لتنفيذ تصريح الرئيس الاميركى دونالد ترامب عن استعداده للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأوضح أنه ليس لدينا اى معلومات حاليا على خلفية القرارات التى اتخذت وان كان الجانب الاميركى مستعدا لتنفيذ كلام ترامب فهذا يتعلق بالزملاء الاميركيين مشددا على ان الجانب الروسى يبقى منفتحا لذلك.

وتابع بيسكوف ان الكرملين ليست لديه معلومات حول ما اذا كانت وزارتا الخارجية فى روسيا والولايات المتحدة قد بدأتا التحضير للاجتماع بين بوتين وترامب ولكن على الاقل بما أن مثل هذا الاتفاق كان قد تم فان الرئيس بوتين أعطى حينها التعليمات ذات الصلة لوزارة الخارجية.

وكانت محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين بوتين وترامب فى ال/20/ من اذار الحالى بمبادرة من الجانب الاميركى حيث قام ترامب بتهنئة بوتين بالفوز فى الانتخابات الرئاسية.

فيما ذكرت الخدمة الصحفية فى الكرملين انذاك أنه تم الاتفاق على القيام بالمزيد من الاتصالات الثنائية بما فى ذلك مراعاة التغييرات فى قيادة وزارة الخارجية الاميركية.

الى ذلك اكد بيسكوف على انه لا توجد أدلة كافية ومفهومة عن مزاعم لندن بتورط روسيا فى قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسى السابق سيرغى سكريبال فى بريطانيا.

وبخصوص العلاقات مع كوريا الديمقراطية اشار بيسكوف الى أنه ليس هناك قمة روسية كورية ديمقراطية فى جدول اعمال الرئيس الروسى.