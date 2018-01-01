الخارجية الأمريكية: روسيا وحش قابع في أعماق البحار!

الأربعاء, 28 آذار 2018 الساعة 11:41 | سياسة, عالمي

الخارجية الأمريكية: روسيا وحش قابع في أعماق البحار!

جهينة نيوز

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر نويرت بتصريح غير عادي في المؤتمر الصحفي حول التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات المقبلة للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال نويرت: "لا يمكننا القول إن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة ستبقى في أمان. روسيا لديها أيدي طويلة والكثير من الأذرع. إننا نعتقد أنهم سيستمرون في الاهتمام بانتخاباتنا، وكذلك انتخابات دول أخرى".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنها تقصد من ذلك الوصف، أن روسيا "وحش قابع في أعماق البحار".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الروسية، في وقت سابق، إلى أن "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية عبارة عن هراء وهذيان.

سبوتنيك


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