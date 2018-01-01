تقرير عن زيارة الرئيس الكوري كيم جونغ اون الى الصين و التي استمرت ثلاث ايام

جهينة نيوز

بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ قام رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ اون بزيارة غير رسمية الى الصين في الفترة ما بين 25 الى 28 آذار و خلال الزيارة أجرى الرئيس الكوري مباحثات في قاعه الشعب الكبرى في بكين سبقها حفل إستقبال أقامه الرئيس الصيني.

و خلال الزيارة أقام الرئيس الصيني و زوجته مأدبة ترحيبية للرئيس الكوري و عقيلته تخللها عرض فني ثم جرت مباحثات في قاعه الشعب الكبرى في بكين حضرها عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني بينهم رئيس مجلس الدولة الصيني و نائب الرئيس وانغ تشيشان , و رحب الرئيس الصيني ترحيب حار بالرئيس الكوري نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارته الأولى الى الصين, و أعرب عن امتنانه على برقية التهنئة لمناسبة انتخاب الرئيس الصيني لدورة ثانية مؤكدأ أن الصين تقدر هذه الزيارة.

و بدوره قال الرئيس الكوري كيم جونغ اون " سلسة من الاحداث السعيدة و الكبرى جرت في الصين بشكل متتابع حيث عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني و الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب الصيني و المؤتمر الاستشاري السياسي و حظي الرفيق شي جي بينغ بثقة الحزب و الشعب و كان من الواجب زيارة الصين و تهنية الرئيس الصيني شخصياً".

و قدم الرئيس الصيني اربع مقترحات لتعزيز العلاقات بين الدولتين تتمثل باستمرار الاتصالات على مستوى رفيع و اللقاءات الشخصية او تبادل المبعوثين و تعزيز الاتصالات الحزبية و التبادل العميق في وجهات النظر و دعم التنمية و الاستفادة من التجربة الاشتراكية في البلدين و تعزيز العلاقات الشعبية و تبادل الزيارات بين الشعبين الصيني و الكوري.

و بدوره اكد الرئيس الكوري أن زيارته تهدف الى تعميق الصداقة و الحفاظ على اتصالات رفيعة المستوى و تبادل المبعوثين .

و بخصوص الوضع في شبه الجزيرة الكورية قال الرئيس الصيني ان الصين تتمسك بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية و الحفاظ على السلام و حل المشاكل من خلال الحوار و دعا جميع الاطراف الى دعم تحسين العلاقات بين الكوريتين, فيما اكد الرئيس الكوري ان قضية نزع السلاح النووي يمكن حلها اذا استجابت كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الامريكية لجهود كوريا الديمقراطية و خلقت جو من السلام و الاستقرار و بدأت بإتخاذ اجراءات لتحقيق السلام.