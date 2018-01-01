الحشد الشعبي في العراق يعثر على ألف لغم ألماني الصنع طراز فالمارا

جهينة نيوز

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية يوم امس الثلاثاء عثورها على ألف لغم ألماني الصنع خلال عملية أمنية نفذتها جنوب غربي محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وقالت قوات الحشد في بيان "إن قوة من اللواء 15 في الحشد الشعبي نفذت اليوم عملية أمنية في قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة (55 كم) جنوب غرب كركوك تمكنت خلالها من العثور على مخبأ للأسلحة والعتاد يضم 1000 لغم ألماني الصنع نوع (فالمارا) فضلا عن أسلحة واعتدة مختلفة".

وأضاف البيان "ان القوة قامت بمصادرة تلك الأسلحة والألغام"، مؤكدا أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وارتفعت خلال الآونة الاخيرة، وتيرة الهجمات التي ينفذها تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من كركوك ما دفع القوات العراقية الى تنفيذ عمليات امنية لتطهير القرى والمناطق التي تختبىء فيها عناصر التنظيم المتطرف.

على صعيد متصل قال الحشد الشعبي ان قواته ضبطت معملا لتفخيخ العجلات ومضافات (استراحات) تابعة للتنظيم اثناء قيامها بعملية تفتيش جزيرة الموصل التابعة لمدينة الموصل (400 كم) شمال بغداد.

وكثفت القوات العراقية من عملياتها لتطهير المناطق الصحراوية والقريبة من الانهار والتي كان التنظيم المتطرف يحتلها قبل عدة اشهر.