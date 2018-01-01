أبراج يوم الأربعاء 2018/3/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٨/ ٣: مثالي لكن متقلب، احيانا قليل خبرة يميل للعناد لكنه ذكي متزن محبوب متقلب ويحب المغامرة، وقور وجاد لا يظهر عواطفه نحو الاخرين، يهتم بالافكار التي ترفع من مستوى الانسانية والمثل العليا، يشارك افكار الاخرين ويناقشهم، يميل للسفر معظم اوقاته يعشق الحرية والانتقال، عام يحمل لك نجاح وعمل جديد وحب ولقاء مميز للبعض وعلاج لمشكلة ومخرج لموضوع عالق عن طريق الاصدقاء بسبب موضوع عقار، لقاءات واجتماعات وكسر للقيود، تدخل سنة جديدة فيها مفاجآت وعبر ومنافسين، مصدر مالي وخيارات جديدة معلومات جديدة وتطور جديد، تحصل على مال قديم، نهاية السنة فيها عقود واتصالات وعالم غموض واسرار وللبعض فرصة ارتباط

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: على الرغم من تراكم العمل انت قادر على انجاز حصة الجمل منه، نظم جدول اعمالك وغذائك وخذ قسط من الراحة، لا تلتهي بامور ليس فيها عمل، شخص يعتمد على جهودك وطاقاتك، راقب وضعك الصحي، قلق مهني بسبب قلة المساعدة، عنوان نهارك العمل

الثور: اليوم تزداد رغبته بالتقرب من الاحباب، تعزز علاقتك معهم، بوسعك ممارسة نشاط فني وتجد حليف يدعم تصوراتك، لا تستسلم كرر محاولاتك، اكتشافات جديدة ومناطق جديدة تفكر بسفر ومشاركة ونجاح، اخبار تخص اولاد او زوار معهم اولاد

الجوزاء: بوسعك أدخال اي تعديل على سكنك، تعزز روابطك العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك او ادائك، لا تنفعل حتى لو شهرت بازعاج فهناك تحسين، اعطال وتصليحات، قدم مساعدة اذا احتاجك احد من افراد عائلتك

السرطان: تنشط بدراسة وسفر واتصال، مناسب لتذهب في رحلة قصيرة، تعامل مع اخوة او جيران، لا تسبب النفور لمن هم حولك يتوجب ان تكون هادئا، تكرر محاولات سابقة في مصالحة لا تستسلم، سرعة وسوء تفهم

الاسد: انت نشيط وتبادر لعمل جديد وتواصل ما بداته في السابق، يوم يحمل لك فرصة مالية مفاجئة، تدخل مجالات تحسب فيها للمصروف وانتبه للميزانية، تنشط الاتصالات والزيارات تهتم للترويج والتشجيع وتعالج مسائل ادارية

العذراء: ثقتك بنفسك عالية، نشاط وخطوات جديدة تدعم مركزك الاجتماعي، القمر يجعل الفترة مميزة واستثنائية، تشيع السلام تبلغ التفاهم خذ المبادرة وكن شجاع

الميزان: نشاطك مبالغ فيه لذا انتبه لجهدك الجسماني وانجز ما بوسعك من العمل المتراكم دون اهمال صحتك، لا تراهن على الحظوظ، تعاني من الركود ومراوحة في المكان لا تجازف بعلاقاتك الفكر مشوش الظرف مخيب للامال نميمة ومعاتبة

العقرب: انجازاتك القائمة بمجال العمل، تسعد للقاء الاصدقاء تتعاون معهم تفاجأ بتصرفات احدهم وطلباته، يوم جيد ترافقك رياح مواتية، مناسب للانضمام لجمعية او مؤسسة تتناسب مع طموحاتك، او تتعرف على وجه جديد

القوس: أوضاعك مناسبة للعمل وترغب بادخال تعديل على عملك، تثبت جدارتك بالمسؤولية فترة مهمة على صعيد مهني اجتماعي، قلق على أحد افراد عائلتك، تواجه مسؤولية عبث بالمهنة لا ترتبك بالمواقف الحساسة قد يحبطك احدهم

الجدي: تنجح بسفر واتصالات رغبتك بالبحث عن قاسم مشترك تجمعك بالاحبة، ترتفع المعنويات وفرص نجاحك كبيرة تمسك زمام الامور، فترة إيجابية يسهل خلالها الحوار تفرح بخبر او تجاوب مع اخرين، سفر واستقبال زوار او معاملات

الدلو: تتغير الاوضاع من ساعات الصباح، تمنحك فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكة او تعويض، صحتك او صحة احد مقرب بحاجة للرعاية منك، تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك فتفكر فيها او ترجع بالماضي، قدم تنازلات تراجع عن خطواتك التي فيها تسرع، قراراتك قد تسبب ازعاج وعداوة، انتبه المريخ يضغط عليك من الجدي، انتبه للصحة او مرافقة مريض او فواتير واستحقاقات

الحوت: تواصل عمل بداته سابقا، تنظيم وجدول، اعمال فيها مشاركة، تعمل مت طرف اخر لتعزز الشراكة، تنفعل ويصعب عليك التفاهم، تقع بورطة انت بغنى عنها، الجو متوتر وتظهر مشكلة طارئة لا تتذمر، فترة خالية من الحظ لان العرقلة آتية من الخصم والخصم شرس