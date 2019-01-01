مدرب سوانزي: مورينيو مقاتل بالفطرة

جهينة نيوز:

قال كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي سيتي أن نظيره في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مقاتل بالفطرة في الوقت الذي تتردد فيه أحاديث عن وجود خلافات في أروقة أولد ترافورد.

وانتقد مورينيو وبصورة علنية عددا من لاعبيه ومن بينهم بول بوغبا صاحب الصفقة الأكبر في تاريخ النادي ولوك شو الذي استبدل بين الشوطين خلال فوز يونايتد في كأس الاتحاد الانكليزي على برايتون أند هوف ألبيون في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويؤكد كارفالياو أن هناك الكثير من أوجه الشبه بينه وبين مواطنه مورينيو لكنه يقول إن الأخير يميل لأسلوب المواجهة بصورة أكبر وإنه يكون أكثر شراسة عندما يواجه تحديا.

ويستعد كارفاليو للسفر إلى أولد ترافورد لمواجهة يونايتد السبت المقبل وهو يدرك مدى حاجة فريقه للفوز في ظل سعيه للابتعاد عن الهبوط قبل ثماني جولات من نهاية الموسم.

ويحتل سوانزي سيتي الويلزي المركز 14 بين فرق الدوري الانكليزي العشرين وتفصله ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في حين يحتل يونايتد المركز الثاني متخلفا بفارق 16 نقطة عن جاره المنفرد بالصدارة مانشستر سيتي