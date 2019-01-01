شوكولا جديدة بتقنية" خفض السكر

جهينة نيوز:

أعلنت "​نستله​" عن أول منتج شوكولاتة تستخدم فيه تكنولوجيتها الجديدة الخاصة بخفض السكر، حيث أعلنت الشركة عام 2016 أن باحثيها تمكنوا من تغيير بنية السكر باستخدام المكونات الطبيعية فقط.

ولفتت الشركة في بيان صحفي إلى أن علماءها ابتكروا نوعا جديدا من السكر يذوب بسرعة أكبر في الفم، وزعمت الشركة السويسرية أن ابتكارها الحاصل على براءة اختراع سيسمح لمحبي الشوكولاته بتجربة نفس المذاق ولكن باستخدام كمية أقل من السكر.

وتخطط "نستله" الآن لتطبيق تلك التكنولوجيا على منتجات الشوكولاته المخصصة للأطفال، ويأتي هذا مع الضغوط التشريعية الجديدة في بعض الدول على شركات تصنيع المواد الغذائية لخفض مستويات السكر