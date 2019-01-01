لليوم الرابع.. استمرار عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

لليوم الرابع على التوالي تستمر عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم ممن رفض اتفاق التسوية في بلدات الغوطة الشرقية باتجاه إدلب، ويجري العمل منذ صباح اليوم على تجهيز حافلات الدفعة الرابعة عند ممر عربين للانطلاق نحو إدلب.

وأفادت وكالة سانا، أنه تم تجهيز 65 حافلة تقل 4183 شخصا بينهم 1001 إرهابي من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية عند ممر عربين تمهيدا لنقلهم باتجاه إدلب.

هذا ووصلت اليوم بإشراف الهلال الأحمر السوري 100 حافلة تقل 6749 شخصا بينهم 1620 إرهابيا من البلدات الأربع في الغوطة الشرقية إلى إدلب ضمن الدفعة الثالثة.

تجدر الاشارة إلى أن الجيش السوري حرر مساء أمس 28 مختطفا كانوا محتجزين لدى الإرهابيين في عربين حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي.