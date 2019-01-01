الكشف عن ضربة ضخمة للمخابرات السورية في الغوطة الشرقية - جاسوس رفيع المستوى

جهينة نيوز

ليس كل من إنشق عن الجيش السوري هارب بل إن بعضهم أبطال سطروا ملاحم بطولية في الصبر و العمل الدؤوب لصالح القوات السورية و لم يمض وقت طويل عن الكشف عن أحد اهم الجواسيس للجيش السوري في ادلب و هو المقاتل احمد الشمالي الذي إستمر في مهمة عسكرية لسنوات طويلة في ادلب تم الكشف عن جاسوس جديد نفذ عملية إستخباراتية كبرى.

الجاسوس الجديد لم تكشف عنه القوات السورية و لكن كشفت عنه المعارضة و نقل موقع دايركتور 4 المتخصص بالجماعات التكفيرية عن مصادر من المسلحين قولهم انه تبين ان القاضي الشرعي لفيلق الرحمن بسام ضفدع (الصورة المرفقة على اليسار) كان جاسوس للقوات السورية و تمكن من تجنيد 400 مقاتل من صفوف المسلحين للعمل معه و سهلوا عملية دخول الجيش السوري الى الغوطة في كفر بطنا و جسرين و سهلوا خروج المدنيين.

فيما افادت تقارير أن وحدات المهام الخاصة في جهاز الامن العسكري التحقت بالقوات التي تحرر الغوطة للتعامل مع ملف كفر بطنا حيث كان بسام ضفدع يعمل لصالح جهاز المخابرات السورية و تمكن من تنفيذ مهام عالية في الدقة وصف بعضها بالمهام الفوق عادية فيما يخص الاسلحة الكيماوية.