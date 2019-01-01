بالفيديو ..ماذا قال القاضي الشرعي لفيلق الرحمن في رسالته للرئيس الأسد؟

جهينة نيوز

نفذ البطل بسام ضفدع مهمته الإستخباراتية لصالح الجيش العربي السوري داخل صفوف فيلق الرحمن بنجاج كبير حيث استطاع الوصول الى منصب القاضي الشرعي للتنظيم و سهل دخول الجيش الى كفربطنا و جسرين و أنقذ آلاف المدنيين بالتعاون مع فرق المهام الخاصة في الامن العسكري و القوات السورية و تشير تقارير الى أنه نفذ أعمال استخباراتية حساسة جداً لصالح القوات السورية سيكون لها اثر كبير في الاشهر القادمة

و نشر البطل بسام على أحد صفحات فيلق الرحمن مقطع فيديو يتضمن رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد كاشفاً للإرهابيين هويته الحقيقة بأنه كان ولا يزال في خندق الوطن في الفيديو ليصدم الارهابيين و مشغليهم صدمة كبرى.

و فيما يلي الفيديو الذي نشره البطل بسام ضفدع.