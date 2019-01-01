الفنان السوري غسان مسعود مكرما في مهرجان مسقط السينمائي

جهينة نيوز:

كرم مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته العاشرة تحت شعار “السينما تجمعنا” الممثل السوري العالمي غسان مسعود على مسيرته الفنية ومجمل أعماله.

وكرم المهرجان إضافة إلى مسعود عددا من المخرجين السينمائيين والممثلين العرب والأجانب وعددا من مؤسسي المهرجان وداعميه ورواد صناعة السينما في سلطنة عمان .

يشار إلى أن المهرجان يضم أربع مسابقات دولية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة إضافة إلى مسابقتين محليتين للأفلام الروائية والأفلام الوثائقية من سلطنة عمان كما يمنح المهرجان “جائزة النقاد” والتي تحمل اسم الممثل العماني الراحل سالم بهوان.

وغسان مسعود فنان وممثل سوري عالمي من مواليد محافظة طرطوس عام 1958 عمل أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية لمدة عشر سنوات وهو ممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني قدم العديد من الأعمال الناجحة في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما السورية والعالمية وقدم أدوارا متنوعة ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم مملكة السماء .

المصدر سانا