اختبار لتحمل البنوك اليونانية لبيان مدى التحمل

جهينة نيوز:

يعكف منظمون في ​اليونان​ حاليا على اختبار بنوك كبرى في البلاد لبيان مدى تحملها للضغوط، وذلك بعد ثماني سنوات من الاضطرابات الاقتصادية مما قد يؤدي إلى مشكلات جديدة في الأسواق.

وتجري ​أثينا​ حاليا اختبارا لتحمل أربعة بنوك كبرى – هي "​يوروبنك​" و"ألفابنك" و"بيريوس" و"البنك الوطني اليوناني" – للضغوط، وذلك مع استعداد البلاد لإنهاء برنامجها الثالث للإنقاذ المالي في آب القادم.

وأفاد أحد محللي شركة "AXIA" أن هناك الكثير من المخاوف في الأسواق بأن الجهات التظيمية ستشهد العديد من المفاجآت السلبية في بنكين على الأقل بعد الاختبارات.

وكانت آخر مرة قد تم فيها اختبار البنوك الأربعة عام 2015، ومنذ ذلك الحين، جمعت تلك المصارف حوالي 18.5 مليار دولار في شكل رؤوس أموال جديدة