الاتحاد الأوروبي يسمح للاعبين بتمثيل فريقين في دوري الأبطال

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم أنه سيسمح للاعبين المنتقلين من فريق إلى آخر خلال الموسم بتمثيل الناديين في دوري أبطال أوروبا وفقا للوائح الجديدة.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيسمح لكل فريق باستخدام تغيير رابع خلال الوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم المقبل وهو ما يعني أن اللاعب الذي يشارك مع فريق في دور المجموعات وينتقل إلى فريق آخر في كانون الثاني فإنه سيمثل فريقه الجديد في الأدوار الإقصائية. وينطبق الأمر ذاته على الدوري الأوروبي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه وافق على السماح بالتغيير الرابع بعدما حصل هذا الأمر على الضوء الأخضر من المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن قوانين اللعبة خلال الشهر الجاري.

وتابع الاتحاد أنه سيكون بوسع كل فريق اختيار 23 لاعبا، بدلا من 18 لاعبا، في تشكيلته بنهائي دوري الأبطال أو نهائي الدوري الأوروبي أو خلال كأس السوبر الأوروبية.

رويترز