تفاصيل ترويها كارين ماكدوغال عن علاقتها بترامب

جهينة نيوز:

بعد الحديث عن علاقة جنسية جمعهتها بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قدَّمت عارضة أزياء سابقة في مجلة بلاي بوي تدعى ​ كارين ماكدوغال​ أول رواية متلفزة لها عن علاقتها بالرئيس الأميركي حيث أشارت الى أن العلاقة بدأت بعد 3 أشهر فقط من ولادة بارون ابن ترامب وميلانيا.

وأشارت ماكدوغال في مقابلة مع شبكة CNN الى أنها مارست الجنس عشرات المرات مع ترامب، الذي كان آنذاك رجل أعمال في نيويورك، وقدمت اعتذارها لميلانيا لانه أثناء العلاقة اصطحبها ترامب إلى منزل الزوجية في برج ترامب بمانهاتن، حيث أشار ترامب إلى غرفةٍ وصفها بأنَّها "غرفة ميلانيا"، قائلاً: "إنَّها تحب أن تقضي فيها وقتها الذي تُفضِّل أن تكون وحدها فيه" هناك، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

كما كشفت ماكدوغال أنها مارست الجنس مع ترامب في العديد من الأماكن ببطولة للغولف في بحيرة تاهو، وبنادي الغولف الخاص به في مدينة بيدمنستر بولاية نيو جيرسي الأميركية، وكذلك في برج ترامب، حيث جرى إدخالها من المدخل الخلفي.