قتلى وجرحى في قصف "أنصار الله" تجمعا للجيش السعودي في جازان

جهينة نيوز

سقط عدد من جنود الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بقصف صاروخي شنه مقاتلو "أنصار الله" (الحوثيون) على أحد معسكرات الجيش في قطاع جازان جنوب غربي المملكة.

وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدة الصواريخ في جماعة أنصار الله قصفت، اليوم الثلاثاء، بصواريخ كاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في معسكر جسر الصبابة في جازان".

وأضاف المصدر أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي جراء القصف الصاروخي الذي أدى إلى فرار آليات عسكرية من المعسكر عقب قصفه".

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية لجماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، اليوم الثلاثاء، التصدي لطائرتين إماراتيتين من نوع (إف 16) في أجواء العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري في الدفاع الجوي لموقع "المسيرة" التابع للجماعة، أن الدفاعات الجوية أجبرت الطائرتين على مغادرة أجواء العاصمة.

وكانت الدفاعات الجوية للجماعة أعلنت، الأربعاء الماضي 21 مارس/آذار، إصابة طائرة (إف 15) تابعة للتحالف في سماء صعدة بسلاح مناسب.