وضع استراتيجية اقتصادية لمحافظة ريف دمشق

جهينة نيوز:

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى سعي الحكومة في ظل عودة الأمان الى معظم مناطق في محافظة ريف دمشق بفضل انتصارات الجيش السوري إلى وضع استراتيجية تنمية اقتصادية استثمارية بالمحافظة إضافة الى إعادة تفعيل كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية في مختلف مناطق المحافظة.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق.

وركز الاجتماع على أهمية تحديد هوية اقتصادية لريف دمشق في كافة المجالات وإحداث بنية تنموية استثمارية للغرفة والتشبيك المستمر والتعاون والتنسيق من قبل الغرفة مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعة لوضع آلية منظمة وممنهجة تحقق خارطة عمل حقيقية وفق برنامج زمني لجميع المشاريع التشغيلية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توصيف واقع الغرفة لجهة المنتسبين الفاعلين وعدد المنشآت والفعاليات التجارية وانشاء قاعدة بيانات دقيقة بهدف رسم سياسة تنموية بالتعاون بين غرف التجارة والصناعة بالمحافظة تتضمن كل ما هو مطلوب من الحكومة من تشريعات واعفاءات وقروض ومنح لتنشيط العمل التجاري وعودة كافة الفعاليات الاقتصادية للعمل والانتاج.

حضر الاجتماع وزيرا التجارة الداخلية حماية المستهلك والاقتصاد و التجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية.