الانتهاء من اعادة تأهيل خط التوتر المغذي لتدمر خلال 10 ايام

جهينة نيوز

اكد مدير كهرباء حمص أنه سيتم خلال 10 أيام الانتهاء من اعمال اعادة تأهيل خط التوتر المتوسط الواصل لمدينة تدمر من التيفور.

و بين مدير الكهرباء المهندس مصلح الحسن ان اعمال اعادة التأهيل وصلت لمدخل مدينة تدمر حيث تم تأهيل نحو 69 كم من أصل طول الخط البالغ 72 كم وتم رصد مبلغ 110 ملايين ليرة لاعمال اعادة تأهيل

الخط المذكور.

واوضح الحسن أن اعادة التيار الكهربائى للمدينة بحاجة للعديد من الاصلاحات التى لم تنفذ حتى الان وسيتم رصد الاعتمادات اللازمة لذلك لاحقا لافتا الى أنه سيتم تزويد المدينة بالكهرباء وفق الاولويات حيث ستؤمن اولا للمقرات الحكومية.

سانا