القبض على عصابة تزور تأجيلات أداء خدمة العلم ضمن المدينة الجامعية بدمشق

جهينة نيوز

اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على عصابة تزوير تأجيلات عن اداء الخدمة الالزامية وموافقات سفر في المدينة الجامعية بدمشق.

وقالت الوزارة عبر موقها الالكتروني ان معلومات وردت إلى فرع مكافحة التزييف والتزوير في إدارة الأمن الجنائي حول وجود أشخاص ضمن المدينة الجامعية في دمشق يمتهنون تزوير تأجيلات عن أداء الخدمة الإلزامية وموافقات سفر باستخدام أختام مزورة.

وبينت الوزارة انه ومن خلال التقصي وجمع المعلومات تمكن فرع مكافحة التزييف والتزوير في إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص تمتهن تأجيلات عن أداء الخدمة الإلزامية وموافقات السفر وهم المدعوين (س . ح) و( أ. ع ) و( ح. ع ) و( ح . ع ) و( ز . ط) ، تم تفتيش منازلهم وصودر منها أختام مزورة وما يقارب الخمسمائة وثيقة مزورة منها موافقات سفر ورخص زواج وأوراق خاصة بالمكلفين بأداء الخدمة الإلزامية،

واوضحت انه وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تزوير تأجيلات عن أداء الخدمة الإلزامية وموافقات سفر باستخدام أختام مزورة حصلوا عليها من أشخاص متوارين ، وذلك مقابل المنفعة المادية، إضافة لقيام البعض منهم بتزوير التأجيل الموجود على دفتر خدمة العلم الخاص به .

ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين والأشخاص الحاصلين على تأجيلات مزورة ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.