دبابة يستحيل تدميرها تشارك في تحرير الغوطة الشرقية من الارهابيين!

جهينة نيوز

تشارك دبابات "تي-90أ" في العملية العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش السوري في غوطة دمشق الشرقية لتحرير ريف دمشق من الإرهابيين والتنظيمات الموالية لهم.

وتثبت هذه الدبابات خلال معركة ريف دمشق قدرتها على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ميدان القتال داخل المدينة.

وأصبحت دبابة "تي-90أ" قادرة على مقاومة المقذوفات الخارقة للدروع بفضل جهاز الإعاقة التشويشية "شتورا".

ويضع جهاز "شتورا" العراقيل الإلكترونية التي تصيب عمل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات بالشلل في منطقة تمتد 2500 متر طولاً وأكثر من 800 متر عرضاً.

وتستطيع دبابة "تي-90أ" بمساعدة جهاز "شتورا"، أن تؤمن الحماية للدبابات الأخرى ومركبات المشاة القتالية.

وتتواجد دبابات "تي-90أ" في سوريا منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".