بمناسبة عيد الطالب.. جامعة دمشق تقيم كرنفالاً طلابياً بمشاركة مختلف الكليات والمعاهد

جهينة نيوز:

أقامت جامعة دمشق وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالجامعة، اليوم، بمناسبة عيد الطالب كرنفالاً طلابياً بمشاركة مختلف الكليات والمعاهد وعدد من لاعبي كرة السلة السورية وعمداء الكليات وأساتذه الجامعة.

فعاليات الكرنفال بدأت بمسير من أمام كلية الهندسة المدنية مروراً بساحة الأمويين وصولا إلى صالة مدينة الجلاء الرياضية على اوتستراد المزة و حمل المشاركون فيه صوراً للرئيس بشار الأسد والإعلام الوطنية وتضمنت هذه الفعاليات عروضاً رياضية وأغاني تراثية وشعبية وفقرات فنية قدمها الطلبة إضافة إلى فقرات استعراضية لفرق السيف والترس والعراضة الشامية.