اليونيسيف: نصف مليون طفل يمني خارج مقاعد الدراسة بسبب العدوان السعودي

جهينة نيوز

حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ اليوم من ان نحو نصف مليون طفل يمني اضطروا لترك الدراسة في اليمن مع تصاعد العدوان السعودي على هذا البلد وهو ما يرفع العدد الاجمالي للاطفال المحرومين من التعليم فى اليمن الى مليوني طفل منذ بدء العدوان قبل ثلاثة اعوام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثلة اليونيسيف فى اليمن ميريتشل ريلانو قولها ان "جيلا كاملا من الاطفال في اليمن يواجهون مستقبلا قاتما جراء وصولهم المحدود الى التعليم او عدم قدرتهم على الحصول على التعليم وذلك بسبب المخاطر التي تواجههم للوصول الى مدارسهم".

ولفتت ريلانو الى البدائل التى لا تقل خطورة عن تسربهم من التعليم والتي يضطر الاهالي للجوء اليها جراء الاوضاع الصعبة بما فيها الزواج المبكروعمالة الاطفال وتجنيدهم في القتال.

ودخل العدوان السعودى بدعم من بعض الدول امس عامه الرابع مخلفا الاف القتلى والمصابين ودمارا كبيرا فى البنى التحتية في البلاد اضافة الى انتشار الاوبئة والامراض وتدهور الاوضاع الاقتصادية.