لليوم الرابع على التوالي.. استمرار خروج ارهابيي "فيلق الرحمن" من الغوطة إلى إدلب!

جهينة نيوز

تتواصل في الغوطة الشرقية اليوم عملية انسحاب مسلحي "فيلق الرحمن" وعوائلها إلى محافظة إدلب لليوم الرابع على التوالي.

وحسب روسيا اليوم فإن التحضيرات انطلقت عند معبر عربين الإنساني لخروج الدفعة الرابعة من المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، من جيب محاصر لهم يشمل حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مركز المصالحة الروسي في سوريا وقيادة هذه الجماعة المسلحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن 6749 مسلحا وأفراد عوائلهم غادروا الغوطة أمس الاثنين إلى إدلب على متن 110 حافلات، ليصل بذلك عدد الذين انسحبوا إلى إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 13190 شخصا، وأمّن طريقهم الجيش السوري وضباط من مركز المصالحة الروسي في سوريا وموظفو الهلال الأحمر السوري.

وأكد البيان أن مسلحي "فيلق الرحمن" أفرجوا عن 26 عسكريا سوريا محتجزا لديهم، مشيرا إلى أن عمليات انسحاب المسلحين وعوائلهم من الغوطة الشرقية مستمرة.

وبعد خروج عناصر "الفيلق" من جيبهم المحاصر، ستبقى مدينة دوما الخاضعة لسيطرة تنظيم "جيش الإسلام" آخر جيب للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة في القوات الروسية أمس أن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل إقناع المسلحين بإلقاء السلاح والانسحاب من المنطقة.