بوتين: الحريق في "كيميروفو" يعود للاهمال والاستهتار!

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان سبب الحريق الذى اندلع في مركز زيمنيا فيشنيا التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية امس الاول واودى بحياة 64 شخصا يعود الى الاهمال والاستهتار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال جلسة عقدت في مدينة كيميروفو

اليوم وكرست لدراسة عواقب وأسباب هذه المأساة "انها ليست عملية حربية

او انبعاثا مفاجئا لغاز الميثان من منجم" واشار الى ان الحادث كان بسبب "الاهمال الاجرامي والاستهتار".

وعبر بوتين عن تعازيه لعائلات الضحايا كما كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين بتقديم التقييم القانوني لاعمال الموظفين الذين كان لهم دور في وقوع هذه الكارثة.

من جهته قال باستريكين ان لجنة التحقيق صادرت في اطار التحقيقات في ملابسات الحادث عددا كبيرا من الوثائق وتقوم بدراستها حاليا مبينا أن نظام انذار الحريق في المركز التجاري المنكوب كان معطلا منذ ال19 من اذار الجاري لكن أحدا لم يقم باصلاحه.

وفى غضون ذلك نشر المكتب الذي شكله أقرباء ضحايا الحريق لائحة رسمية تضم

أسماء 64 ضحية بينهم 41 طفلا لقوا حتفهم في الحريق.

ويعتبر حريق كيميروفو واحدا من أكبر أربعة حرائق في روسيا خلال قرن من الزمن الى جانب حريق مديرية الشؤون الداخلية في سامارا عام 1999 والذي راح ضحيته 57 قتيلا ودار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في اقليم كراسنودار عام 2007 حيث أودى بحياة 63 شخصا اضافة الى نادى لامي هورس في بيرم عام 2009 الذى لقى اثره 153 شخصا مصرعهم.