الحرس الثوري يرد مزاعم السعودية بشأن تقديم صواريخ باليستية لـ"أنصار الله"!؟

جهينة نيوز

نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية بأن طهران زودت جماعة "أنصار الله" في اليمن بالصواريخ الباليستية، بعد يوم من ضرب صاروخ حوثي على العاصمة السعودية الرياض.

وقال مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في الشؤون السياسية العميد يد الله جواني، إن "السعودية تحاول حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عبر المزاعم التي تطلقها عن إيرانية الصواريخ المطلقة من اليمن، مشيراً إلى أن هذه المزاعم تهدف أيضا للتغطية على الهزائم التي تلحق بها"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضاف: "في الحقيقة، فإن السّعوديين ارتكبوا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبمساعدة الأمريكيين والصهاينة وبعض الحكومات الرجعية في المنطقة، جرائم كبيرة واعتدوا على الشعب اليمني المظلوم. لذا ومن أجل حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عن جرائمهم يعمدون الى بحث عدد من المزاعم وبينها إرسال إيران السلاح للشعب اليمني وتقوية إيران لحركة أنصار الله عبر إرسال السلاح".

وتابع، أن "الجميع يعلم بأن طرق إرسال السلاح إلى اليمن مغلقة والجميع يعلم أن السعودية فرضت الحصار الكامل على الشعب اليمني المظلوم"، مؤكداً أن "السعودية تسعى عبر هذه المزاعم إلى التغطية على هزائمها".

وأردف قائلاً، "ما يحدث في اليمن هو أنه هناك شعب يتعرض للاعتداء العسكري، وقد قرر هذا الشعب المقاومة والاعتماد على شبابه وقدراته الداخلية بما يجر المعتدين للندم، والسعودية قلقة من هذا المستقبل"، مشيراً إلى أنه في بادئ الأمر كانت السعودية تعتقد أنها تواجه مجموعة واحدة في اليمن، وقال: "الحقيقة التي أصبحت واضحة اليوم هو أن الشعب اليمني بأكمله يواجه السعودية واستطاع هذا الشعب بالاعتماد على قدراته الداخلية الحصول على قدرات دفاعية ومن ضمنها القدرات الصاروخية، وهذا الأمر الذي لم تكن تتخيله السعودية".

وكان" التحالف" بقيادة السعودية أعلن أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن". وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.

وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن أعلنت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ بالستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.

ووجهت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لجماعة "أنصار الله"، وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".

وكالة تسنيم