البدء بعملية عسكرية غربي الأنبار لملاحقة ارهابيي "داعش"

جهينة نيوز

كشف مصدر عسكري في عمليات الأنبار غرب العراق اليوم الثلاثاء عن إنطلاق عملية عسكرية من محورين لملاحقة ارهابيي "داعش" في الصحراء غربي المحافظة.

وقال المصدر إن قطعات لوائي الأول والرابع بالفرقة الأولى ضمن عمليات الأنبار وبمساندة حشد الأنبار وبإسناد من طيران الجيش و"التحالف الدولي" شرعت في عملية عسكرية واسعة لملاحقة مسلحي "داعش" بالصحراء غربي الأنبار والبحث عن أوكارهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن المحور الأول بدأ بتفتيش الصحراء جنوب مدينة الرطبة 310 كم غرب الرمادي – عاصمة المحافظة - والمحور الثاني بدأ بعمليات تفتيش من الرطبة بإتجاه منفذ طريبيل الحدودي – 410 كم غرب الرمادي -.

يذكر أن صحراء الأنبار الغربية الممتدة مع الحدود السورية والأردنية والسعودية ما يزال ينشط فيها خلايا وجيوب لـ "داعش" وغالباً تقوم تلك العصابات بتنفيذ عمليات إرهابية يتم إحباطها من قبل القوات الأمنية بالأنبار.

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