البرتغال يخسر أمام هولندا بثلاثية نظيفة

جهينة نيوز

مني المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بخسارة قاسية بسقوطه الكبير امام نظيره الهولندي بثلاثية نظيفة امس الاثنين في جنيف في مباراة ودية ضمن اطار استعداد الاول لمونديال 2016.

وكانت البرتغال بطلة اوروبا عام 2016، حققت فوزا صعبا للغاية ضد مصر 2-1 الاسبوع الماضي عندما قلبت تخلفها بهدف الى فوز بهدفين سجلهما رونالدو في الوقت بدل الضائع.

لكن المنتخب الهولندي الذي كان يخوض ثاني مبارياته الرسمية باشراف مدربه الجديد رونالدو كومان ضرب بقوة في الشوط الاول الذي شهد تسجيله الاهداف الثلاثة في المباراة.

واستهل جناح ليون ممفيس ديباي التسجيل بعد مرور 12 دقيقة قبل ان يضيف المخضرم راين بابل الثاني من كرة رأسية (32) ثم اختتم مدافع ليفربول وقائد هولندا فيرجيل فان دايك التهديف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة على الطاير.

وحاول المنتخب البرتغالي تقليص الفارق، لكن مهمته ازدادت صعوبة منتصف الشوط لدى طرد لاعبه جواو كانسيلو في الدقيقة 62 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية اثر مخاشنته لتوني فيلهينا.

واستغل بعض الجمهور حادثة الطرد لينزل الى ارضية الملعب بغية التقاط صورة مع رونالدو الذي استبدل بعد ذلك ليفشل في التسجيل في 10 مباريات تواليا لناديه ومنتخب بلاده.

يذكر ان المنتخب الهولندي الذي يشهد فترة انتقالية بعد اعتزال افضل نجومه، فشل في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب "البرتقالي" خسر على ملعبه ضد انكلترا صفرل-1 الاسبوع الماضي.

يذكر ان البرتغال ستلعب في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم اسبانيا، والمغرب وايران.