استئناف عمليات التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية

جهينة نيوز

استؤنفت في مصر اليوم عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الثاني.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها للتصويت وسط اشراف قضائي وتأمين من جانب قوات الجيش المصري والشرطة.

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية المستشار محمود الشريف اكد امس أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية وشمال سيناء كانت الاعلى تصويتا على الترتيب في اليوم الاول للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت امس عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل حيث يتوجه نحو ستين مليون ناخب ولمدة 3 ايام الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.