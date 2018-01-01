بالاسماء تحرير 28 من المختطفين من قبل الارهابيين في عربين أمس

جهينة نيوز

حرر الجيش الليلة الماضية عددا من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وحسبما ذكرت سانا تم 28 من المختطفين كانت تحتجزهم المجموعات الإرهابية في بلدة عربين حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى إحدى المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وأوضحت أن من المختطفين المحررين محمد عزو وعماد الدقاق وشادي أسود وجبر الجاسم وسليمان عثمان ونزار صفوق وحسام أحمد ويزن أحمد و مازن محمود وعهد سلوم وباسم سلوم وفادي قدور و محمد خرما و زهير العلي وحسن ياسين وماجد هنا وشادي مقصود ومعن معيطة وياسر محمد وحاتم مطر و وائل عبيد و محمد هيثم قطرميز ومحمد محي الدين نابلسي وفادي خضر الحبش و سليمان سليمان وعبد الرحمن حسحس.

وقال عدد من المحررين “كنا على يقين أن الجيش الذي وعدنا بهذه اللحظة رغم مرور سنوات سيحررنا من سطوة هذه التنظيمات التكفيرية التي عاملتنا أسوأ معاملة فكانت تمنع عنا الغذاء والدواء وكانت تجبرنا على حفر الانفاق وممارسة الاعمال الشاقة مقابل الحصول على قوت يومنا”.

المهندس المحرر زهير محمود العلي الذي اختطف من مدينة عدرا على يد التنظيمات الارهابية قال في تصريح له: “إن وضعي الصحي سيئ نتيجة سوء المعاملة ونقص الغذاء والدواء الذي كانت تمنعه عنا هذه التنظيمات رغم معرفتها بوضعي الصحي السيئ وأحياناً كانوا يعطوننا أدوية منتهية الصلاحية”.

وأضاف:”نشكر الجيش السوري الذي خلصنا من يد هذه التنظيمات” لافتاً إلى أن الوطن يبنى بالعلم والإيمان وليس بالجهل ولا يمكن لهذه التنظيمات أن تفرق وحدة الشعب السوري”.

وحرر الجيش العربي السوري يوم السبت الماضي 8 مختطفين عن طريق معبر عربين وهم زكريا مسره و عبد لله قالوشي وعدنان ضوا وعلي رسمي الخولي وعمر عيسى و محمد درويش وأحمد داوود وعبد الله كلله.

كما حرر يوم الخميس الماضي 13 مختطفاً من حرستا وهم خالد صافي وعثمان زيدان ومحمد الخياط ويوسف بدران ومحمد حماده ومحمد محمود ومحمد الحموي وحسام عبد اللطيف وعمار عيسى وعلاء الدين محمد شبلي وأحمد مرعي حسيان وعادل ركاب ومصطفى عدنان شلح.