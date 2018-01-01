مقتل جنديين تركيين بانفجارعبوة ناسفة في عفرين

جهينة نيوز

أكد الجيش التركي اليوم الثلاثاء مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان له: "قتل، أمس الاثنين، جنديان في انفجار عبوة ناسفة، أثناء عملية بحث وتمشيط في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش التركي في عملية "غصن الزيتون" إلى 51 جنديا، حسب هيئة الأركان التركية.

وأعلن الجيش التركي، في 18 مارس/ آذار، السيطرة على عفرين، كما نفذ غارات جوية على ولاية هاتاي الحدودية ضد إرهابيين خططوا لهجوم على عناصر الجيش التركي.

وتشن تركيا عملية عسكرية في عفرين باسم "غصن الزيتون" منذ 20 يناير/ كانون الثاني للقضاء على "الإرهاب" في المدينة. حسب زعمها.