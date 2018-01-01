الدفاع الروسية: خروج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين بالغوطة إلى إدلب خلال 3 أيام

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء خروج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب خلال 3 أيام.

وأضافت الوزارة أنه تم تحرير 26 من المدنيين والعسكريين السوريين أمس الاثنين كانوا أسرى لدى مسلحي "فيلق الرحمن" وتابعت في بيان إنه نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسي ومتزعمي "فيلق الرحمن" يستمر خروج مسلحي التنظيم من بلدة عربين في الغوطة الشرقية.

وأكدت "الدفاع الروسية" خروج 6749 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، يوم امس 26 اذار عبر الممر الإنساني.

كما تم تحرير 26 عسكريا ومدنيا كانوا محتجزين كأسرى لدى "فيلق الرحمن"، نتيجة لاتفاقات مركز المصالحة والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

سبوتنيك